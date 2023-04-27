"Аль-Наср" опроверг информацию о недовольстве президента клуба трансфером Роналду

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Представители клуба "Аль-Наср" опровергли заявления президента клуба Муссалли Аль-Муаммара о трансфере нападающего Криштиану Роналду, появившиеся в СМИ.

В своем заявлении клуб заявил, что утверждения, опубликованные в испанской прессе со ссылкой на источник под названием ArabiaNews50, являются ложными и не соответствуют действительности ни по форме, ни по сути. По словам пресс-секретаря клуба Аль-Валида Аль-Мухидаба, их президент в последнее время не давал никаких интервью, и никто не знает, кто такой источник ArabiaNews50.

По всей видимости, это была чья-то неудачная шутка, но некоторые СМИ восприняли ее всерьез.

Ранее испанские СМИ опубликовали следующее заявление Аль-Муаммара, сделанное им со ссылкой на ArabiaNews50:

"За всю свою жизнь я был обманут лишь дважды. Первый раз, когда я заказал три кебаба, а мне принесли только два. Второй раз — когда Криштиану Роналду подписал контракт".

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