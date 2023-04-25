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Пресс-служба "Спартака" прокомментировала новость о полицейском расследовании травмы Кади Боржеса

1:03
Спорт

Дмитрий Зеленов, руководитель пресс-службы московского футбольного клуба "Спартак", ответил на сообщения о том, что полиция начала расследование по факту травмы, полученной Кади Боржеса, игроком "Краснодара", во время матча со "Спартаком".

Пресс-служба "Спартака" прокомментировала новость о полицейском расследовании травмы Кади Боржеса

"Мы узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции врачами — это стандартная процедура при поступлении пациента с подобными травмами. Никто из полиции с клубом не связывался", — сказал Зеленов корреспонденту Championat Салавату Муртазину.

Напомним, что в начале второго тайма матча 24-го тура Российской Премьер-лиги при счете 1:0 в пользу "Краснодара" Джикия столкнулся плечом к плечу с Боржесом. После столкновения Боржес потерял сознание. Джикия вытащил язык из горла Боржеса, после чего на поле вышла медицинская бригада. На 51-й минуте Боржеса унесли на носилках, а на поле его заменил Алексей Ионов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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