Криштиану Роналду поссорился с тренерским штабом прямо во время матча

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Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за команду "Аль-Наср", вступил в конфликт со своим тренерским штабом после первого тайма полуфинала Кубка Саудовской Аравии против команды "Аль-Вехда".

Уходя с поля, Роналдо начал выражать свое раздражение в адрес тренерского штаба.

Матч закончился победой "Аль-Вехды" со счетом 1:0, тем самым завершив участие "Аль-Наср" в Кубке Саудовской Аравии. В финале турнира "Аль-Вехда" встретится с "Аль-Хилялем", который в полуфинале обыграл "Аль-Иттихад".

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне португалец сыграл 13 матчей за "Аль-Наср" во всех соревнованиях, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.

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