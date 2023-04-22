Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хосеп Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" взять требл в этом сезоне
Патрис Бержерон пропустит вторую игру в серии против "Флориды" в Кубке Стэнли
Общий долг клубов Франции приближается к 1 млрд евро
Андрей Мостовой о вероятности чемпионского матча со "Спартаком"
Елена Вяльбе о том, почему у РПЛ мало зрителей
Килиан Мбаппе повторил рекорд Лиги 1
Антуан Гризманн рассказал о трудностях в "Барселоне"
Украинским спортсменам запретили выйти с флагом на соревнованиях в Молдове
Вице-президент Международного союза биатлонистов высказался против допуска россиян к участию в соревнованиях.

Лионель Месси достиг отметки в 30 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне

1:07
Спорт

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси сделал очередную результативную передачу в матче 32-го тура чемпионата Франции, в котором парижане встретились с "Анже" на стадионе "Раймон Копа". Таким образом, в текущем сезоне Лиги 1 Месси сделал 15 ассистов и забил 15 голов.

Лионель Месси достиг отметки в 30 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне

По данным Opta, до Месси только двум игрокам удавалось сделать не менее 15 результативных передач и забить не менее 15 голов за один сезон в чемпионате Франции. В прошлом году, в сезоне 2021/2022, этого добился партнер Месси по ПСЖ Килиан Мбаппе (28+17), а в сезоне 2011/2012 блистал лидер "Лилля", бельгиец Эден Азар (20+16).

Что касается матча с "Анже", то к концу первого тайма ПСЖ вел 2:0. Мбаппе оформил дубль и теперь возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги с 22 голами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Первое интервью с Чемпионом Мира | Лионель Месси
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Солдат ВСУ рассказал зверствах иностранных наёмников

Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.

Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ
Лётчик ВКС РФ Попов допустил, что на Белгород с бомбардировщика Су-34 упала бомба ФАБ-250
Названа причина падение боеприпаса Су-34 на Белгород
Российские бойцы захватили подразделение ВС Украины
События подтверждают удары "Кинжалами" по бункеру НАТО во Львове 9 марта
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Селин рассказал, почему создатели сериала "Улицы разбитых фонарей" убили Дукалиса
Штурмовики ВС РФ уже менее чем в километре от Белогоровки, идут бои в посадках — RT
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
Последние материалы
Патрис Бержерон пропустит вторую игру в серии против "Флориды" в Кубке Стэнли
Общий долг клубов Франции приближается к 1 млрд евро
Лионель Месси достиг отметки в 30 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне
Андрей Мостовой о вероятности чемпионского матча со "Спартаком"
Елена Вяльбе о том, почему у РПЛ мало зрителей
Килиан Мбаппе повторил рекорд Лиги 1
Антуан Гризманн рассказал о трудностях в "Барселоне"
Украинским спортсменам запретили выйти с флагом на соревнованиях в Молдове
Вице-президент Международного союза биатлонистов высказался против допуска россиян к участию в соревнованиях.
Тела двух многодетных матерей нашли в Новосибирской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников