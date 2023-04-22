Лионель Месси достиг отметки в 30 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне

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Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси сделал очередную результативную передачу в матче 32-го тура чемпионата Франции, в котором парижане встретились с "Анже" на стадионе "Раймон Копа". Таким образом, в текущем сезоне Лиги 1 Месси сделал 15 ассистов и забил 15 голов.

По данным Opta, до Месси только двум игрокам удавалось сделать не менее 15 результативных передач и забить не менее 15 голов за один сезон в чемпионате Франции. В прошлом году, в сезоне 2021/2022, этого добился партнер Месси по ПСЖ Килиан Мбаппе (28+17), а в сезоне 2011/2012 блистал лидер "Лилля", бельгиец Эден Азар (20+16).

Что касается матча с "Анже", то к концу первого тайма ПСЖ вел 2:0. Мбаппе оформил дубль и теперь возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги с 22 голами.

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