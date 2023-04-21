Украинским спортсменам запретили выйти с флагом на соревнованиях в Молдове

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Как сообщает Newsmaker, украинским танцорам запретили вынести флаг Украины на церемонию парада флагов во время кубка мира по бальным танцам в Молдове. В результате запрета танцоры вообще отказались от участия в церемонии. Несмотря на это, они приняли участие в турнире и вошли в число победителей. Во время церемонии награждения они выступали с украинским флагом.

По правилам Всемирной федерации танцевального спорта, все участники должны представлять свои страны без флагов, а с плакатами. Главный судья чемпионата, Хайнц Шпекер, предупредил, что вывешивание флагов во время церемонии не допускается. Все участники согласились с этим правилом, кроме украинских танцоров, но Молдавская федерация бальных танцев прокомментировала, что не может сделать исключения.

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