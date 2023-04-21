Президент РПЛ Алаев высказался о футбольных событиях и планах лиги на следующий сезон

1:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президенту РПЛ Александру Алаеву был задан вопрос о начале чемпионата сезона 2023-2024. В ответ он заявил, что это будет решено на следующем общем собрании лиги. На данный момент есть два базовых варианта начала сезона — 16 и 23 июля, при этом большинство клубов склоняется к последнему. Он также отметил, что РПЛ ожидает окончательной информации по играм сборных и количеству матчей национальной команды, пишет РБ Спорт.

На вопрос о том, правда ли, что у РПЛ есть возможность использовать мяч бренда Jogel, Алаев ответил, что к ним не поступали обращения от данной компании.

Президенту РПЛ был задан вопрос о возможности проведения гибридной формулы чемпионата с плей-офф в следующем сезоне. Он ответил, что пока это не обсуждалось с клубами, но считает, что стоит рассматривать все варианты.

Когда речь зашла о Суперкубке, Алаев указал, что дата проведения в проекте структуры календаря указана 15 июля, но окончательное решение будет принято на общем собрании. Он также высказал идею варианта с участием четырёх команд в будущем.

Алаев также высказался о запрете для тренеров на работу с несколькими командами РПЛ.

"Запрет на работу со второй командой (за сезон) это неправильно. Разные бывают ситуации. У тренера могут не сложиться отношения с руководством, и расставание может произойти не по спортивным причинам. Футболист в ходе сезоне может поменять команду, поэтому и тренер может получить второй шанс. А вот что касается третьей команды, я бы крепко подумал. Моя точка зрения, что три команды в одном сезоне для тренера — многовато", — сказал эксперт.

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