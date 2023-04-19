Президент РПЛ Алаев о возможных изменениях формата чемпионата

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александр Алаев, президент Российской премьер-лиги, обсудил возможные форматы предстоящего сезона чемпионата России 2023/2024 годов.

Отвечая на вопрос о возможности изменения формата чемпионата на следующий сезон, Алаев заявил, что они еще не обсуждали этот вариант с клубами, но считают, что они должны рассмотреть потенциальные изменения. Он признал, что в настоящее время они находятся в необычной ситуации и должны изучить все возможности, чтобы сделать чемпионат более интересным. Алаев сослался на опыт голландской компании и отметил, что к любым изменениям следует подходить с осторожностью из-за спортивных и юридических нюансов, прописанных в действующих спонсорских соглашениях. По его мнению, необходимо обсудить этот вопрос.

Существуют различные варианты, включая плей-офф и разделение команд на группы для проведения третьего раунда. Все варианты заслуживают рассмотрения на генеральной ассамблее. Однако на данный момент все пока носит предварительный характер.

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