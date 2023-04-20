Александр Рублев после победы на турнире: "Не ожидал, что меня так тепло встретят"

Российский теннисист Андрей Рублев выразил удовлетворение своей первой победой на турнире в Боснии и Герцеговине.
В стартовом матче Рублев обыграл Хуана Пабло Варильяса из Перу со счетом 6-2, 6-2.
"Чувствую себя отлично. Я играл на хорошем уровне для своего первого матча, но был агрессивен. Я очень доволен своим выступлением. Не ожидал, что меня так тепло встретят. Спасибо вам большое.", — сказал Рублев в интервью на корте.
Соперником Рублева в четвертьфинале будет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.
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