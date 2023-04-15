"Крылья Советов" и "Химки" повторили результат игры в начале сезона, сыграв вничью 0:0

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

23-й тур Российской Премьер-лиги завершился матчем между "Крыльями Советов" и "Химками" на стадионе "Солидарность Арена (Самара Арена)" в Самаре, который обслуживала бригада судей под руководством Рафаэля Шафеева из Волгограда. Матч начался в 14:00 по московскому времени.

Несмотря на усилия обеих команд, ни одна из них не смогла забить гол в течение 90 минут игры, что привело к безголевой ничьей.

Это не первый раз, когда обе команды завершают матч вничью: их встреча в первом круге текущего сезона также завершилась безголевой ничьей, когда они играли в Химках.

По состоянию на конец 23-го тура самарские "Крылья Советов" набрали 25 очков, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Подмосковные "Химки" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 14 очков в 23 матчах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.