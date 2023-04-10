Камкин: Германия попытается не допустить спортсменов РФ на соревнования любым способом

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова, германист Александр Камкин считает, что Германия, заявляя о вероятном отказе в выдаче виз российским спортсменам, хочет не допустить их к соревнованиям любыми способами. Своё мнение он высказал корреспонденту Pravda.Ru.

Камкин отметил, что власти германии вправе принимать решение о выдаче и о невыдаче виз. Но такие решения должны иметь обоснование.

"За последний год участились случаи необоснованного отказа в визах и по частным каналам, когда родственники едут проведать своих в Германию, кому-то дают визу, кому-то — нет. Но заявление, что именно спортсменам визу не дадут, это, конечно, говорит о действительно очень предвзятом отношении, о крайне политизированным решением", — сказал собеседник издания.

Подобное решение может ухудшить отношения России и Германии не только в визовых вопросах. Меры могут приняты зеркально. Кроме того, всё это не будет способствовать выстраиванию адекватного диалога между странами. Но Германия сама идёт на разрыв любых нормальных адекватных отношений с Россией, заключил Камкин.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что страна может отказать в выдаче виз российским спортсменам.

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