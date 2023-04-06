ОКР: "Мы точно не пойдём на условие, если с наших спортсменов потребуют расписку — поддерживает или не поддерживает СВО"

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Помощник президента РФ, вице‑президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин назвал дискриминацией требование от российских спортсменов расписки о неподдержке специальной военной операции для участия в соревнованиях.

Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ".

"Мы точно не пойдём на условие, если с наших спортсменов потребуют расписку — поддерживает или не поддерживает СВО. Это нарушение прав человека. Мы считаем, что это дискриминация", — цитирует Левитина издание.

В ОКР в конференц‑зале в четверг прошла торжественная церемония вручения госнаград РФ за вклад в развитие спорта и успешное выступление сборной на ХХIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

Мероприятие было приурочено к Международному дню спорта. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2013 году.

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