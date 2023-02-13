Мбаппе озвучил условие при котором он останется в Париже

В последнее время ходит много слухов о фигуре одного из самых молодых и звездных футболистов современности. Килиан Мбаппе сейчас выступает за "Пари Сен-Жермен", однако уже в ближайшее время пути Килиана и клуба из столицы Франции могут разойтись.

Как сообщает издание El Nacional французский вундеркинд в ближайшее время может покинуть "Пари Сен-Жермен" из-за того, что клуб не выполнил ряд его условий, которые Мбаппе озвучивал при подписании контракта весной прошлого года.

Главным требованием Килиана является смена главного тренера. Работа Кристофа Гальтье не устраивает звездного форварда, на тренерском мостике он хотел бы видеть своего кумира - Зинедина Зидана.