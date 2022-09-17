"Динамо" — "Зенит": чемпион продолжает победы в Москве

В центральном матче 10 тура российской Премьер-лиги в Москве на ВТБ Арене сошлись "Динамо" и "Зенит".

Москвичи до этой игры находились на седьмой строчке турнирной таблицы, а гости из Санкт-Петербурга были лидерами.

Команды начали без разведки и обменялись "уколами" сразу. Но к 15-й минуте стало понятно, что лидеры чемпионата постараются обозначить своё преимущество на половине поля москвичей, передаёт корреспондент Pravda. ru с места событий.

Атаки "Зенита" были острее. И на 35 минуте Андрей Мостовой открывает счёт. А под занавес тайма Иван Сергеев после опаснейшего прострела чуть не удвоил счёт в матче. Первый тайм закончился в общем-то закономерно, видно было, что питерцы быстрее, острее и мастеровитее.

Второй тайм снова начался обоюдными атаками. Но, как и в первом тайме, москвичей хватило лишь на 15 минут. И если их атаки оканчивались задолго до штрафной площадки гостей, то "Зенит" спокойно входил в штрафную динамовцев и разыграл там комбинации. Самый опасный момент у динамовцев был лишь на 62-й минуте, когда Даниил Фомин издалека пробил в перекладину.

А через три минуты после этого столичная команда осталась в меньшинстве — за второе предупреждение удалили Роберто Фернандеса и шансы сравнять счёт у "Динамо" упали почти до нуля.

К 85-й минуте стало ясно, что сил у бело-голубых, чтобы сравнить счёт, просто-напрасно нет.

Ну а на последней минуте встречи Густаво Мантуан сделал счёт 2:0, убежав один на один с вратарём.

С учётом того, что ближайший преследователь "Зенита" — ЦСКА проиграл дома аутсайдеру, питерская команда уходит в отрыв…