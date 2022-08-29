Украинский президент Владимир Зеленский вручил орден "За заслуги" I степени боксёру Александру Усику.
В указе, опубликованном на сайте руководителя Украины, сказано, что Усик получил награду после того, как победил британского спортсмена Энтони Джошуа. Украинскому боксёру удалось защитить титулы чемпиона мира.
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