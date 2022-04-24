На Украине недовольны продолжающимся чемпионатом России по футболу

Главный тренер украинского футбольного клуба "Шахтёр" Роберто Де Дзерби выразил недовольство тем, что в России продолжается национальный чемпионат. Этот факт вызывает раздражение у итальянского специалиста.

"Меня очень раздражает то, что футбол в России продолжается. Тренеры, игроки в чемпионате России продолжают спокойно играть, а мы не можем этого делать", — сказал наставник в интервью Terrikon.

По словам Де Дзерби, "Шахтёр" не имеет возможности даже тренироваться.

"Мы должны были уехать из Украины", — добавил он.