Главный тренер украинского футбольного клуба "Шахтёр" Роберто Де Дзерби выразил недовольство тем, что в России продолжается национальный чемпионат. Этот факт вызывает раздражение у итальянского специалиста.
"Меня очень раздражает то, что футбол в России продолжается. Тренеры, игроки в чемпионате России продолжают спокойно играть, а мы не можем этого делать", — сказал наставник в интервью Terrikon.
По словам Де Дзерби, "Шахтёр" не имеет возможности даже тренироваться.
"Мы должны были уехать из Украины", — добавил он.
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