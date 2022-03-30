Ведущий спортивного телеканала Антон Анисимов очень резко отозвался о польских футболистах.
Ведущий спортивного телеканала позволил себе негативно высказаться о сборной Польши по футболу, которая готовится к игре на чемпионат мира. Российских же футболистов отстранили от участия в международном чемпионе из-за антироссийских санкций.
"Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, удачи вам, вы мерзкие твари", — сказал Анисимов в программе "Есть тема".
Программа канала Матч ТВ напомнила своей риторикой передачу Владимира Соловьёва.
"И это спортивный телеканал? Соловьев. Live", — прокомментировали слова телеведущего авторы Telegram-канала "Мышеловка".
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