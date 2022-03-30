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Автор Елена Былкина

Ведущий Матч ТВ пожелал футболистам сборной Польши провала

Общество

Ведущий спортивного телеканала Антон Анисимов очень резко отозвался о польских футболистах.

Ведущий Матч ТВ пожелал футболистам сборной Польши провала

Ведущий спортивного телеканала позволил себе негативно высказаться о сборной Польши по футболу, которая готовится к игре на чемпионат мира. Российских же футболистов отстранили от участия в международном чемпионе из-за антироссийских санкций.

"Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, удачи вам, вы мерзкие твари", — сказал Анисимов в программе "Есть тема".

Программа канала Матч ТВ напомнила своей риторикой передачу Владимира Соловьёва.

"И это спортивный телеканал? Соловьев. Live", — прокомментировали слова телеведущего авторы Telegram-канала "Мышеловка".

Ранее нападающий ФК "Зенит" Артём Дзюба попросил тренера сборной РФ не вызывать его в национальную команду на мартовские тренировки из-за сложной ситуации на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы польша артём дзюба владимир соловьёв
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