Сборная России побила рекорд по количеству медалей на зимней Олимпиаде

Олимпийские игры-2022 в Пекине ещё не закончены, а российская сборная уже побила собственный рекорд по количеству медалей, полученных на зимней Олимпиаде.

Очередные олимпийские медали заслужили спортивные пары фигуристов, и теперь команда России имеет в копилке 31 награду (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых). До пекинских Игр лучшими были результаты на Олимпиадах в Сочи и Калгари, тогда наша сборная завоевала по 29 медалей: (11, 9, 9) в Сочи-2014 и (11, 9, 9) в Калгари-1988, пишет РИА Новости.

Также стало известно, какие призовые получат российские фигуристы. Всего за фигурное катание отечественные спортсмены получили шесть медалей: две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Премиями по 4 млн рублей наградят олимпийских чемпионов в командных соревнованиях – Камилу Валиеву, Марка Кондратюка, Анастасию Мишину, Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Синицина и Кацалапов дополнительно могут рассчитывать на 2,5 млн рублей за серебряную награду в танцах на льду.

Бронза Александра Галлямова и Анастасии Мишиной принесёт им по 1,7 млн рублей, а второе место Евгения Тарасова и Владимира Морозова вознаградят 2,5 млн рублей.

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