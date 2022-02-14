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Автор Дмитрий Плотников

Бомба заложена: главные последствия допинг-истории Валиевой ещё впереди

Спорт

Сегодня, 14 февраля, россияне получили радостную новость из Пекина — Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил все апелляции и снял временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой, что позволит спортсменке участвовать в личном турнире на Олимпиаде-2022.

Бомба заложена: главные последствия допинг-истории Валиевой ещё впереди

Стоит признать, что настоящих поводов для радости пока мало, судебное разбирательство привело лишь к восстановлению здравого смысла. CAS утвердил юридическую неопределённость во временном отстранении и подтвердил, что результаты теста были получены несвоевременно, пишет портал Championat. com. Каких-либо оправданий Камилы Валиевой или признания её невиновности в решении суда нет, сейчас это просто допуск к соревнованиям.

Мало того, что Олимпийские игры для любого спортсмена — это огромный эмоциональный стресс, представить состояние 15-летней девочки, на которую надеется огромная страна, и вовсе невозможно. Подобными разбирательствами и судами можно сломать человека, поэтому остаётся надеяться на высочайший уровень юной фигуристки.

Очередной допинговый скандал является бомбой замедленного действия. Наличие в тесте Валиевой запрещённого вещества — установленный факт. Судебные разбирательства по существу могут занять недели и месяцы после окончания Игр. Если Камила и её окружение не докажут собственную полную невиновность, МОК тут же отнимет золотые медали за командный турнир. Если девушке удастся завоевать награду в личном турнире — то и её, разумеется, заберут.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева
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