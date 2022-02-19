Большунов стал первым в 30-километровый масс-старте на Олимпийских играх

Александр Большунов взял золотую награду в лыжном масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. На втором месте — россиянин Иван Якимушкин.

Бронза досталась норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

Из-за неблагоприятных погодных условий дистанцию лыжного марафона сократили с 50 до 30 км.

Александр Большунов установил рекорд по числу завоёванных наград на одних Играх. В Пекине он взял пять медалей. Теперь в копилке у россиян 29 наград Олимпийский игр.

Ранее лыжник сборной России завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров "классикой" с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине.

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