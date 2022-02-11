Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем

Лыжник сборной России Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров "классикой" с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине.

Лидер российской лыжной сборной финишировал с результатом 38,18 мин. От лидера Александр отстал на 23,2 секунды.

А золото досталось финскому спортсмену Ийво Нисканену, пробежавшему дистанцию за 37 минут 54,8 сек. Тройку замкнул надежда сборной Норвегии Йоханнес Клебо (+37,5 секунд).

И опять Большунов побеждает Клебо! Что напишут норвежские газеты в этот раз?

Напомним, что на пекинской Олимпиаде это уже вторая медаль для 25-летнего россиянина. До этого он завоевал золотую медаль в скиатлоне на 30 километров. Вчера российская лыжница Наталья Непряева заняла четвёртое место в "разделке".

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Раздельный старт на 15 километров (классический ход):

1. Ийво Нисканен (Финляндия) 37.54,8.

2. Александр Большунов (Россия) +23,2.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.

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