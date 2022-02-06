Российский лыжник Александр Большунов показал уверенную победу в скиатлоне на Олимпиаде-2022. Денис Спицов стал вторым и завоевал серебро.
Как сообщает "Спорт-экспресс", большунов принёс сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов и Денис Спицов не оставили соперникам шансов, заняв два первых места в соревновании лыжников в скиатлоне на дистанции в 30 километров.
Третья ступенька пьедестала досталась финну Ийво Нисканену.
Большунов впервые становится олимпийским чемпионом. Ранее он трижды становился серебряным призёром и один раз бронзовым призёром на Играх-2018 в Пхенчхане.
Сборная России занимает второе место в медальном зачете Игр в Китае с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью. Опережает Россию Норвегия.
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