Российский лыжник Александр Большунов взял золото в скиатлоне

Российский лыжник Александр Большунов показал уверенную победу в скиатлоне на Олимпиаде-2022. Денис Спицов стал вторым и завоевал серебро.

ЗОЛОТО и Серебро. Большунов и Спицов рвут норвежцев. Скиатлон. Лыжные гонки. Олимпиада 2022 Пекин

Как сообщает "Спорт-экспресс", большунов принёс сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов и Денис Спицов не оставили соперникам шансов, заняв два первых места в соревновании лыжников в скиатлоне на дистанции в 30 километров.

Третья ступенька пьедестала досталась финну Ийво Нисканену.

Большунов впервые становится олимпийским чемпионом. Ранее он трижды становился серебряным призёром и один раз бронзовым призёром на Играх-2018 в Пхенчхане.

Сборная России занимает второе место в медальном зачете Игр в Китае с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью. Опережает Россию Норвегия.