Олимпийский чемпион Легков дал оценку спортивной форме Большунова

По мнению российского лыжника, олимпийского чемпиона Александра Легкова, его коллега Александр Большунов находится сейчас в нормальной форме, хоть и показывает пока не самые высокие результаты.

"Говоря о форме Большунова, гонка на гонку не приходится. Александр находится в нормальной форме, и никто в этом даже не сомневается. Большунову важно бежать и бороться с лидерами, что он сегодня и сделал. Александр очень классно провёл свой финишный круг, показал свои качества. Другим спортсменам было непросто за ним держаться", — цитирует Легкова издание Championat.

Александр Большунов вместе с Глебом Ретивых получил бронзу в командном спринте 19 декабря.

Эксперты отмечают, что результаты Большунова в гонках в последнее время пока ниже ожидаемых. Он занял 12 место на этапе Кубка мира в Давосе в индивидуальной гонке на 15 км, и пришёл 14-м в Лиллехаммере в Норвегии. А 18 декабря Большунову не удалось пройти квалификацию спринтерской гонки для участия в этапе Кубка мира в Дрездене.

В общем зачёте Кубка мира Большунов занимает третью позицию.

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