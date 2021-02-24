Большунову грозит лишение очков за конфликт с финном на финише

Международная федерация лыжного спорта (FIS) может оштрафовать россиянина Александра Большунова за конфликт с финским лыжником Йони Мяки на финише эстафетной гонки в Лахти.

Большунову не понравилось, что Мяки подрезал его в финишном створе. Российский лыжник отмахнулся от него палкой, а после финиша врезался в соперника.

По сведениям "Матч ТВ", Большунова точно накажут финансово - ему грозит штраф, который будет выплачен из призовых за участие в Кубке мира. Также возможно наказание в виде лишения очков в общем зачёте КМ.

Решение FIS по Большунову должно быть оглашено сегодня, накануне старта чемпионата мира.