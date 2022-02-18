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Автор Денис Постольский

Допинг обнаружен в пробе украинской бобслеистки Гунько на Олимпиаде

Спорт

Бобслеистка из Украины Лидия Гунько сдала положительную допинг-пробу на Олимпийских играх в Пекине, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Международного агентства тестирования (ITA).

Допинг обнаружен в пробе украинской бобслеистки Гунько на Олимпиаде

В пробе от 14 февраля найдена более активная форма тестостерона — дигидротестостерон. На соревнованиях спортсменка заняла 20-е место в одиночном бобе.

Ранее в допинг-пробе украинской лыжницы Валентины Каминской были обнаружены анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол. На Олимпиаде она заняла 70-е место в спринте, 79-е — в гонке с раздельным стартом.

Тем временем, спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал документы по мотивировочной части дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Представители спортсменки заявили, что она не употребляла препарат преднамеренно.

Выяснилось, что кроме запрещённого вещества в организме Камилы Валиевой нашли ещё препарат, который не внесён в список запрещённых МОК и ВАДА, — L-карнитин.

Напомним, допинг в спорте — это употребление запрещенных способов, методов или препаратов, повышающих спортивные результаты на соревнованиях.

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ДОПИНГ В РОССИИ: история позора (Чупрыгин)
Автор: Денис Постольский
Темы спорт допинг украина
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