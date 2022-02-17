Допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки — позиция защиты

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал документы по мотивировочной части дела российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает Telegram-канал Mash.

Представители спортсменки заявили, что она не употребляла препарат преднамеренно. Скорее всего, вещество Триметазидин оказалось внутри организма из-за её деда, который использовал лекарство после операции на сердце.

По словам матери Камилы, дедушка возил внучку на тренировки, а триметазидин в это время был в его машине.

Выяснилось, что кроме запрещённого вещества в организме Камилы Валиевой нашли ещё препарат, который не внесён в список запрещённых МОК и ВАДА, — L-карнитин.

Руководитель американского Антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил, что обнаруженные в крови спортсменки вещества могли дать Валиевой определённое преимущество на Олимпиаде в Пекине. Он ратует за то, что представительницу России следует наказать.

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