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Автор Елена Былкина

Стало известно, какие препараты ещё принимала Камила Валиева

Общество

Помимо триметазидина в крови фигуристки Камилы Валиевой обнаружили ещё препарат.

Стало известно, какие препараты ещё принимала Камила Валиева

Нападки на восходящую звезду фигурного катания 15-летнюю Камилу Валиеву продолжаются. Допинг-пробы выдающейся фигуристки исследуют с особенной тщательностью.

Выяснилось, что кроме запрещенного вещества в организме Камилы Валиевой нашли ещё препарат, который не внесён в список запрещённых МОК и ВАДА — L-карнитин.

Руководитель американского Антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил, что обнаруженные в крови спортсменки вещества могли дать Валиевой определённое преимущество на Олимпиаде в Пекине. Он ратует за то, что представительницу России следует наказать. 

Спортивный врач Александр Резепов объяснил, почему доводы представителя США несостоятельны.

"Все, что не запрещено, — можно применять. Эти препараты широко известны, они несут определенную помощь для спортсменов. Я имею ввиду L-карнитин или гипоксен. Это как спортивное питание, обычное питание", — цитирует слова медика с BLITZ+.

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Валиеву ОБВИНЯЮТ В ДОПИНГЕ. Камила Валиева стала фигуранткой Допингового Скандала
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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