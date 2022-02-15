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Автор Елена Былкина

Фармаколог прокомментировал слова представителя МОК о дедушке Валиевой

Общество

Фармаколог Талибов высказался по поводу предположении о том, что триметазидин мог попасть в организме Камилы Валиевой из-за продукта, который потреблял её дедушка.

Фармаколог прокомментировал слова представителя МОК о дедушке Валиевой

Сотрудник МОК, врач спортивной медицины Владимир Аловский высказал своё мнение о том, что препарат мог оказаться в организме фигуристки с любыми продуктами питания.

Такую точку зрения не разделяет клинический фармаколог Олег Талибов. Он уверен уверен, что речь идёт не о продукте питания, а именно о лекарственном препарате.

"Продукт, который употреблял ее дедушка, не является некачественным продуктом питания. Имеется в виду, скорее всего, фармакологический продукт, то есть официально назначенный лекарственный препарат, если ее дедушка действительно его употреблял", — цитирует слова эксперта телеканал "360".

Талибов предположил, что лекарственное средство дедушке Камилы назначил врач-кардиолог.

"Триметазидин влияет на метаболизм в клетках миокарда, он переключает метаболизм с утилизации жирных кислот на утилизацию глюкозы, что в условиях гипоксии, <…> то есть при ишемической болезни сердца оказывается более выгодным для этих клеток", — объяснил Талибов.

Фармаколог обратил внимание на то, что не существует никаких научных обоснований по поводу того, препарат является допингом. При этом он запрещён с 2014 года в соревновательный период, а с 2015 года — в любой из периодов.

Камила Валиева удачно выступила с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине. Она обогнала соперниц, набрав 82,16 балла.

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Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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