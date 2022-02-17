Английский ведущий Морган обвинил РФ в издевательстве над детьми-спортсменами

Британский телеведущий и публицист Пирс Морган заявил, что беспокоится о состоянии и будущем российской фигуристки Камилы Валиевой, которой пришлось пройти через тяжёлое испытание на Олимпийских играх в Пекине.

Морган согласился с мнением своей коллеги Джулии Стюарт-Бинкс, которая написала, что в том, что пришлось пережить Валиевой, не меньше других виноваты её тренеры.

«Хоть я и не согласна с тем, что Камиле Валиевой стоило разрешить участвовать в соревнованиях, я беспокоюсь о том, что этот человек прошел через такое. Тренеры оказали ей плохую услугу и сделали пешкой в борьбе за успех. Ее выбросят и перейдут к следующему ребенку» - написала Стюарт-Бинкс.

Морган полностью согласился с журналисткой, добавив, что в случившемся с Валиевой виноваты не только её тренеры, но и организаторы Олимпиады.

«Это издевательство над детьми, спонсируемое Россией. И организаторы Олимпийских игр поощряют это. Они – позорные соучастники» - отметил телеведущий.

После победы в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которая была сдана ещё в декабре. Спортсменке позволили продолжить участвовать в состязаниях с условием, что церемония награждения не будет проведена, если она окажется среди призёров.

Сегодня, 17 февраля, во время проката своей произвольной программы Валиева допустила несколько ошибок и падений, оказавшись в итоге на 4 месте.

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