Би-би-си вырезала из интервью Джоковича воспоминания о бомбёжках НАТО

Британская вещательная корпорация Би-би-си вырезала из интервью известного теннисиста Новака Джоковича его детские воспоминания, связанные с агрессией НАТО против Югославии в 1999 году, пишет Večernje novosti.

Издание опубликовало слова спортсмена в бомбёжках в Югославии, которых не оказалось в итоговом интервью Би-би-си.

"В 1999 году мне было 12 лет, а бомбардировки продолжались несколько месяцев, мы уже через неделю-две стали выходить играть в теннис на целый день, даже если бомбы подали", — приводит сербская газета воспоминания теннисиста.

По информации Večernje novosti, Джокович также пояснил в беседе с журналистом Би-би-си, что не смотрит на те события с ненавистью или фрустрацией, он испытывает лишь благодарность за такой жизненный опыт.

Спортсмен подчеркнул: бомбёжки НАТО, которые он наблюдал в детстве, сильно повлияли на становление его характера.

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