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Автор Дмитрий Плотников

Бах провел тайные переговоры со сборной США об отмене награждения из-за Валиевой

Спорт

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провёл переговоры с официальными лицами американской сборной, где обсуждалась отмена церемонии награждения фигуристов по результатам командного турнира. Конкретное содержание встречи решено скрыть от широкой публики.

Бах провел тайные переговоры со сборной США об отмене награждения из-за Валиевой

7 февраля сборная России по фигурному катанию, состоящая из Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, смогла завоевать золотые награды Олимпийских игр в Пекине во время командного турнира. Серебро досталось американцам, бронзу забрали японцы. 11 февраля стало известно о положительной допинг пробе 15-летней Валиевой, тест она сдавала 25 декабря. МОК принял решение об отмене церемонии награждения фигуристов, её не будут проводить на Олимпиаде в Пекине.

По словам официального представителя МОК Марка Адамса, Томас Бах провёл встречу с представителями сборной США, но обе стороны предпочли не раскрывать содержание беседы, сообщает ТАСС. Что касается японской сборной, там выразили полную поддержку подходу МОК.

Дополнительно Международный олимпийский комитет сообщил, что все результаты будущих соревнований, в которых будет принимать участие Валеева, получат статус предварительных, если россиянка завоюет место на пьедестале.

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Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?
Автор: Дмитрий Плотников
Темы томас бах
Новости
Бах провел тайные переговоры со сборной США об отмене награждения из-за Валиевой
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