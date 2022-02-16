В МОК ответили на сравнение Валиевой и попавшейся на марихуане американки

Между допинг-случаями фигуристки из сборной России Камилы Валиевой и легкоатлетки из США Ша'Карри Ричардсон, попавшейся на курении марихуаны перед Олимпиадой в Токио, нет сходства, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

"Каждый случай индивидуален и отличается от другого. В случае госпожи Ричардсон ее тест был обнаружен 19 июня, а результат был получен до старта Игр. Ее участие в соревнованиях было приостановлено на месяц, то есть нет сходства между этими двумя историями", — заявил директор по коммуникациям Комитета.

Ранее Ричардсон выразила возмущение решением CAS допустить россиянку до ОИ-2022, несмотря на положительный тест.

"Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая", — написала Ричардсон в Твиттере.

Напомним, она сдала положительный тест на метаболиты тетрагидроканнабиола, а это доказывало недавнее употребление марихуаны, и американка получила дисквалификацию на месяц от US ADA. Отстранение истекло после начала Игр в Токио, однако в сборную она так и не попала.

Валиева в декабре прошлого года сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результат тестирования стал известен уже после окончания командных состязаний фигуристов на Играх, в которых команда с Камилой в составе победила.