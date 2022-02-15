Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российская сборная по биатлону получила третье место в эстафете 4х7,5 км на Играх в Пекине. Спортсмены лидировали в гонке с большим преимуществом, однако в последний момент из-за неудачной стрельбы не смогли завоевать золото.

Команда состояла из следующих спортсменов:

Карим Халили ;

; Александр Логинов ;

; Максим Цветков ;

; Эдуард Латыпов.

По данным официального сайта Олимпийских игр, первое место заняла Норвегия. Серебро получили французские биатлонисты.

Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля. Российские спортсмены представляют страну без флагов и гимна, под эгидой Олимпийского комитета РФ.

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