Российская сборная по биатлону получила третье место в эстафете 4х7,5 км на Играх в Пекине. Спортсмены лидировали в гонке с большим преимуществом, однако в последний момент из-за неудачной стрельбы не смогли завоевать золото.
Команда состояла из следующих спортсменов:
По данным официального сайта Олимпийских игр, первое место заняла Норвегия. Серебро получили французские биатлонисты.
Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля. Российские спортсмены представляют страну без флагов и гимна, под эгидой Олимпийского комитета РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.