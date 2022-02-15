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Автор Евгения Васильева

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Спорт

Российская сборная по биатлону получила третье место в эстафете 4х7,5 км на Играх в Пекине. Спортсмены лидировали в гонке с большим преимуществом, однако в последний момент из-за неудачной стрельбы не смогли завоевать золото. 

Команда состояла из следующих спортсменов: 

  • Карим Халили;
  • Александр Логинов;
  • Максим Цветков;
  • Эдуард Латыпов.

По данным официального сайта Олимпийских игр, первое место заняла Норвегия. Серебро получили французские биатлонисты. 

Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля. Российские спортсмены представляют страну без флагов и гимна, под эгидой Олимпийского комитета РФ.

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Пекин-2022 | Биатлон. Мужчины. Гонка преследования
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
россия карим халили максим цветков эдуард латыпов александр логинов
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