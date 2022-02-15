Премьера Трусовой, эстафета биатлонистов, шансы в бобслее. События 15 февраля

Во вторник 15 февраля на Олимпийских играх-2022 начнутся соревнования по фигурному катанию в короткой программе у женщин, куда вновь была допущена Камила Валиева, а также впервые на лёд выйдет Александра Трусова. Всего же в Пекине сегодня будет разыграно 9 комплектов медалей.

Основная надежда России на сегодняшние медали на мужчин-биатлонистов в эстафете 4х7,5 км. Также спортивные аналитики не исключают шансы на пьедестал в конькобежном спорте. После бронзы Ангелины Голиковой неплохая возможность завоевать медали у наших спортсменов в командной гонке преследования, пишет Спорт Экспресс. И мужская и женская российские команды отображались в полуфиналы, а значит до медалей им остался один шаг.

Неожиданно успешно выступают российские бобслеисты - экипаж Ростислава Гайтюкевича показал второе время на тренировочных заездах, а после двух попыток уверенно держит третье место.

Пока у мужской сборной России по хоккею выдался заслуженный отдых после первого места в группе, можно внимательней присмотреться к соперникам нашей команды. За попадание в плей-офф сегодня будут сражаться сборные Дании и Латвии, и победитель игры встретится с россиянами.

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