Россия против Норвегии — главная битва Игр: Устюгов отдаст за золото всё

Сегодня 13 февраля российские любители спорта ожидают главную битву Олимпийских игр-2022. Если в медалях за фигурное катание была полная уверенность, то российские лыжники не брали золото в эстафете с 1980 года.

Главная ожидаемая схватка произойдет между сборными России и Норвегии. Впервые за долгое время нашу команду считают фаворитом давнего противостояния, пишет Championat.com. Все последние годы норвежцы безоговорочно лидировали, но на Играх-2022 ситуация в корне изменилась - Клебо потерял недавний воск, а Голберг и Холунд остались без наград.

Как показали прошедшие старты, Большунов смог избавиться от «серебряного проклятия» и дважды обойти Клебо, а Спицов пришёл вторым в скиатлоне, то есть команда отлично подготовилась к Олимпийским играм. Именно поэтому россиянам отдают предпочтение аналитики, наши спортсмены безоговорочные фавориты, правда с минимальным перевесом.

Главная ставка норвежцев - четвёртый этап и Йоханнес Клебо, а значит россиянам нужно обеспечить достаточный задел. Первые трое спортсменов Червоткин – Большунов – Спицов должны уйти в отрыв, чтобы обеспечить фору Сергею Устюгову. Тактический проиграв спринт он сокрушался о потере своего главного шанса за последние восемь лет, но Еленой Вяльбе и тренерским штабом было принято решение дать Устюгову ещё один. Можно с уверенностью утверждать, что Сергей вывернется наизнанку, отдаст все свои силы, всю свою жизнь, чтобы не подпустить к себе Клебо. Значит в России будет первая за 42 года победа в мужской эстафете на Олимпийских играх.

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