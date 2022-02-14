В Госдуме назвали причины выступления РФ на Играх без флага и гимна

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, почему России стоило принимать участие в Олимпиаде даже без символов страны.

Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?

"Сейчас соперники смотрят на нас и говорят, особенно когда наши ребята начали выигрывать, у них там уже идут такие слова, что надо было вообще русским не дать выступить. Правильно. "Если вы бы не дали русским выступать, мы бы тогда выиграли". "Прекрасная" идея. Болельщики, которые против того, чтобы мы ехали, должны понять, что даже наших соперников это выводит из себя, что мы приехали, выигрываем у них", — объяснила парламентарий.

Вместе с этим она назвала ещё одну причину, по которой недоброжелатели организовали борьбу с российскими спортсменами. По мнению члена Госдумы, таким образом соперники захотели "расколоть наше общество".

"Русских сейчас проверяют настолько щепетильно, что к этому поколению спортсменов вообще никаких претензий быть не может. И это ещё больше выводит из себя наших соперников, которые проигрывают. Потому что когда человек выиграет, он и не вспомнит про какого-то русского парня или девчонку. А как только он начинает проигрывать, он сразу вспоминает какие-то допинговые скандалы. Начинаются вот эти дурацкие придирки", — добавила Журова.

В последний раз спортсмены из РФ выступали под своим флагом на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. После этого мероприятия появился доклад канадского профессора Ричарда Макларена, из-за которого в отношении Москвы ввели санкции. В документе использовали информацию экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он говорил, что на соревнованиях в 2012 и 2014 годах отрицательные допинг-тесты систематически заменяли на положительные.