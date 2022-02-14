Тутберидзе заявила о спланированном допинг-скандале с Валиевой на ОИ-2022

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что допинг-скандал вокруг её воспитанницы Камилы Валиевой спланировали заранее для создания общественного резонанса на Олимпийских играх в Пекине.

По её мнению, информацию о положительной допинг-пробе специально обнародовали именно в ходе состязаний. Тем не менее, Тутберидзе надеется, что российская сторона сможет добиться справедливости в этом деле.

"Обидно, что ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это прозвучало громче, получило больший резонанс", — сказала тренер в эфире Первого канала.

11 февраля стало известно, что допинг-тест Валиевой от 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещённое вещество. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временный запрет на выступления фигуристки, однако она успешно его оспорила.

После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный суд. Представители этих организаций считают, что Валиеву нужно отстранить от состязаний. Окончательное решение суда огласят 14 февраля.

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