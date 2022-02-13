Российская фигуристка, восхитившая мир выступлением на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева расплакалась на тренировке. Фото опубликовал журналист кремлёвского пула Андрей Медведев в своём Telegram-канале.
Постом коллеги в своих соцсетях поделился и журналист Владимир Соловьёв, который сопроводил кадры короткой подписью:
"Довели ребенка: Камила Валиева плачет на плече Тутберидзе на сегодняшней тренировке".
Россияне оставили сотни комментариев со словами поддержки и восхищения талантливой фигуристке. Люди буквально пришли в ярость и не могли сдержать захлестнувшие их эмоции. В выражениях в адрес обидчиков Камилы они не стеснялись. Вот лишь некоторые из высказываний, которые можно опубликовать.
"Камильчик держись, только вперёд, мы с тобой!"
"Камила, держись, вся страна с тобой. Ты — наша гордость!"
"Звездочка наша, держись! Вся страна за тебя!!!"
"Твари. Камила, ты лучшая!!!"
"Бедная малышка. Герой она наш. Настоящий человек".
"Вада и америкосов надо на место ставить, хватит терпеть этих…"
"Камила Валиева, не переживай, Казань с Тобой!!! Просто выступай и ни о чём не думай!"
"Камилочка, ты умничка, держись девочка, мы тебя любим и верим в тебя!!!"
"Теперь ей нужно такое же успокоительное, как и гимнастке США, и чтобы весь мир понял, что США плетет интриги. Держись, Камила, большинство в мире знают, что спорт приобрёл политические краски!!! Держаться!!!"
(Орфография и пунктуация авторов сохранены).
Ранее на улицах Москвы появились баннеры в поддержку Камилы Валиевой. А общественный деятель и военный эксперт Яков Кедми высказал мнение, что шансы отстоять Валиеву, пусть и не очень большие, но всё-таки есть.
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