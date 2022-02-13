Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой

Стало известно о способе, с помощью которого в организм российской фигуристки Камилы Валиевой мог попасть допинг, сообщает RT со ссылкой на документы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Следы триметазидина могут быть обнаружены в организме, если спортсмен употреблял лекарство ломеризин, которое предназначено от мигрени. Препарат относится к разрешенным для приема атлетами. Таким образом, если допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин, проводящая анализ лаборатория должна обнаружить следы ломеризина.

Напомним, 11 февраля Международное агентство тестирования официально заявило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, который является запрещенным веществом для спортсменов.

После этого МОК и WADA подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпиады 2022 года.

Напомним, Валиева расплакалась на тренировке. Фото опубликовал журналист кремлёвского пула Андрей Медведев в своём Telegram-канале. Россияне оставили сотни комментариев со словами поддержки и восхищения талантливой фигуристке. Люди буквально пришли в ярость и не могли сдержать захлестнувшие их эмоции.

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