EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой

Спорт

Стало известно о способе, с помощью которого в организм российской фигуристки Камилы Валиевой мог попасть допинг, сообщает RT со ссылкой на документы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой

Следы триметазидина могут быть обнаружены в организме, если спортсмен употреблял лекарство ломеризин, которое предназначено от мигрени. Препарат относится к разрешенным для приема атлетами. Таким образом, если допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин, проводящая анализ лаборатория должна обнаружить следы ломеризина.

Напомним, 11 февраля Международное агентство тестирования официально заявило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, который является запрещенным веществом для спортсменов.

После этого МОК и WADA подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпиады 2022 года.

Напомним, Валиева расплакалась на тренировке. Фото опубликовал журналист кремлёвского пула Андрей Медведев в своём Telegram-канале. Россияне оставили сотни комментариев со словами поддержки и восхищения талантливой фигуристке. Люди буквально пришли в ярость и не могли сдержать захлестнувшие их эмоции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?
Автор: Денис Постольский
Темы
Новости
Решение по делу фигуристки Валиевой объявят утром 14 февраля
Украина потратит на гарантии бесперебойных авиаперелётов $600 млн
Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах
Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой
Зеленский призвал Байдена "как можно скорее" прибыть на Украину — CNN
Аскольд Запашный рассказал о нападениях тигров
Ребёнка спасли после нападения стаффорда в Подмосковье
Врач назвал девять основных симптомов онкологии
Валиева расплакалась на тренировке из-за обвинений в применении допинга
Конькобежец Ивлиев стал серебряным медалистом на Олимпиаде в шорт-треке
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Любовь Степушова Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Мир. Новости мира
Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Культура
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Последние материалы
Решение по делу фигуристки Валиевой объявят утром 14 февраля
Украина потратит на гарантии бесперебойных авиаперелётов $600 млн
Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах
Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой
Зеленский призвал Байдена "как можно скорее" прибыть на Украину — CNN
Смольный проиграл Москве в успехах по борьбе с COVID-19
Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС
Аскольд Запашный рассказал о нападениях тигров
Ребёнка спасли после нападения стаффорда в Подмосковье
Врач назвал девять основных симптомов онкологии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников