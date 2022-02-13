EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

На Украине прервали эфир женской эстафеты, чтобы не показывать финиш РФ

Спорт

Накануне, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине проходила лыжная женская эстафета 4х5 км. Золото в ней завоевала сборная России.

На Украине прервали эфир женской эстафеты, чтобы не показывать финиш РФ

А вот на Украине за несколько минут до финиша прервали трансляцию гонки. Вместо победного российского финиша украинским зрителям показали обсуждение политической акции скелетониста Владислава Гераскевича и результаты украинских спортсменов на Играх.

После этого в Интернете между украинскими болельщиками возникли споры:

"...россияне также неоднократно останавливали трансляции во время побед наших команд, поэтому я лично не очень пожалел, что не увидел их победу! Но согласен, спорт не должен быть политически не связанным, а быть независимым".

"Я бы и сам переключил канал, ну неприятно мне смотреть, как враг побеждает! Это совершенно нормально! Я ненавижу всё, что с ними связано!".

"Поздравляю достойных спортсменов, гонка была невероятная. Тот, кто умеет радоваться успехам других, тот называется человеком и поднимает свою страну".

"...вся семья смотрит, и оборвали на самом интересном месте".

"...дорога в никуда, если мы говорим, что Украина идёт по пути развитых демократических государств, а не России. Нашли с кого брать пример", - цитирует мнения "Чемпионат".

Кстати, в лыжной эстафете Украина единственная команда, кто не дошёл до финиша, так как все их обогнали на круг.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Эстафета в Пекине
Автор: Дмитрий Плотников
Темы украина
Новости
«Это я должен требовать извинений»: Норвежский журналист, разозливший Вяльбе
На Украине прервали эфир женской эстафеты, чтобы не показывать финиш РФ
Россия против Норвегии — главная битва Игр: Устюгов отдаст за золото всё
Южная Корея пообещала поддержать Европу поставками газа
АвтоВАЗ готовит новые флагманские седан и большой кроссовер
Камила Валиева примет участие в личном турнире на Олимпиаде
Военный врач раскрыл неожиданную причину ожирения после 40 лет
За кого болеть 13 февраля: лыжная мужская эстафета, биатлонисты и конькобежки
Блинкен прокомментировал эвакуацию посольства США из Киева
Кедми оценил шансы России отстоять победу Камилы Валиевой
Популярное
Шоу-бизнес
Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть

Звезда "Тихого дона" Зинаида Кириенко в беседе с журналистами незадолго до кончины произнесла пророческие слова. Актриса умерла в возрасте 88 лет от COVID-19.

Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
Политика. Новости и аналитика
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
Шоу-бизнес
Александра Панкратова-Чёрного сфотографировали в инвалидной коляске
Шоу-бизнес
Подруга Евгении Брик рассказала о последних днях жизни актрисы
Любовь Степушова Мир в ожидании: нападёт ли Россия на Украину 16 февраля?  Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров пытается отсудить у дочери половину квартиры в Москве
Интересные Новости
Чего ждать от зеркальной даты 22.02.2022, рассказал известный эзотерик
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
Последние материалы
«Это я должен требовать извинений»: Норвежский журналист, разозливший Вяльбе
На Украине прервали эфир женской эстафеты, чтобы не показывать финиш РФ
Россия против Норвегии — главная битва Игр: Устюгов отдаст за золото всё
Южная Корея пообещала поддержать Европу поставками газа
АвтоВАЗ готовит новые флагманские седан и большой кроссовер
Камила Валиева примет участие в личном турнире на Олимпиаде
Военный врач раскрыл неожиданную причину ожирения после 40 лет
За кого болеть 13 февраля: лыжная мужская эстафета, биатлонисты и конькобежки
Блинкен прокомментировал эвакуацию посольства США из Киева
Кедми оценил шансы России отстоять победу Камилы Валиевой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников