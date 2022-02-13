На Украине прервали эфир женской эстафеты, чтобы не показывать финиш РФ

Накануне, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине проходила лыжная женская эстафета 4х5 км. Золото в ней завоевала сборная России.

А вот на Украине за несколько минут до финиша прервали трансляцию гонки. Вместо победного российского финиша украинским зрителям показали обсуждение политической акции скелетониста Владислава Гераскевича и результаты украинских спортсменов на Играх.

После этого в Интернете между украинскими болельщиками возникли споры:

"...россияне также неоднократно останавливали трансляции во время побед наших команд, поэтому я лично не очень пожалел, что не увидел их победу! Но согласен, спорт не должен быть политически не связанным, а быть независимым".

"Я бы и сам переключил канал, ну неприятно мне смотреть, как враг побеждает! Это совершенно нормально! Я ненавижу всё, что с ними связано!".

"Поздравляю достойных спортсменов, гонка была невероятная. Тот, кто умеет радоваться успехам других, тот называется человеком и поднимает свою страну".

"...вся семья смотрит, и оборвали на самом интересном месте".

"...дорога в никуда, если мы говорим, что Украина идёт по пути развитых демократических государств, а не России. Нашли с кого брать пример", - цитирует мнения "Чемпионат".

Кстати, в лыжной эстафете Украина единственная команда, кто не дошёл до финиша, так как все их обогнали на круг.

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