Фигуристке Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпийских играх

Фигуристка Камила Валиева, сдавшая в декабре 2021 года положительную допинг-пробу, сможет продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщили эксперты Международного агентства тестирования (ITA).

Согласно правилам, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на Валиеву. Как уточнили в ITA, подробности этой истории не разглашались, так как фигуристке всего 15 лет. Международный олимпийский комитет (МОК) защищал личность несовершеннолетней спортсменки.

Однако в среду, 9 февраля, Валиева обжаловала запрет на выступления в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА. В тот же день состоялось слушание, по результатам которого ей разрешили продолжить участие в Олимпиаде.

"Решение, включая основания, по которым временное отстранение было отменено, вскоре будет распространено среди всех заинтересованных сторон", — сказано на сайте ITA.

Валиева готовится к соревнованиям, которые пройдут на следующей неделе. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, а произвольную — 17 февраля.

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