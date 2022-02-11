Официально: декабрьская допинг-проба Валиевой оказалась положительной

Декабрьская допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин — антиангинальный препарат, нормализующий энергетический метаболизм клеток. Об этом сообщили в Международном агентстве тестирования (ITA).

Эксперты пояснили, что исследование проходило 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию.

"Допинг-проба показала содержание запрещённого вещества триметазидин. Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля", — сказано в официальном релизе.

Уточняется, что после этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) условно отстранило Валиеву от состязаний. Однако 9 февраля временное отстранение было снято, так как спортсменка опротестовала решение специалистов.

Ранее российские фигуристы выиграли золотые медали зимней Олимпиады в командной турнире, однако церемонию награждения победителей перенесли на неопределённый срок. СМИ стали массово писать о том, что у одного из спортсменов, представлявших сборную РФ, обнаружили положительную допинг-пробу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен