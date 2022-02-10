На победы Валиевой бросили грязную тень: но её все поддержали

Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала.

Весьма странная история с якобы найденным допингом вызывает чувство брезгливости. Нашу невероятно талантливую юную девочку забросали грязью.

Но мы знаем, что Камила ни в чём не виновата и титул олимпийской чемпионки получила заслуженно. Нет таблеток для гениальности. И всё, что творит россиянка на льду — результат трудолюбия и яркого таланта.

Врядли кто-то верит, что Валиева сама специально принимала какой-то препарат, чтобы улучшить показатели? да и какие показатели? Гибкость? Музыкальность? Координацию?

Таких препаратов не существует. А вот препарат, микроскопическую дозу которого нашли (или нет?) в допинг-пробе, известен — триметазидин и никаких преимуществ он не даёт.

Вопрос, как он у неё оказался? Как могли врачи и тренеры сборной допустить, чтобы в организм девочки попало запрещённое вещество? Очевидно же, что речь идёт о единичном случае.

Сейчас Камила не отстранена от Игр. Но странно, что шум о был поднят после победы российских фигуристов. Дождались, когда спортсменка поразит всех неземным катанием, и атаковали. Не могут смириться, что такое сокровище принадлежит России, или не желают себя чувствовать убого на её фоне?

А Камила Валиева, несмотря на творящееся вокруг, вышла сегодня на тренировку с улыбкой на лице. Она не позволит сломить себя.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — уже сказала пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина.

Сейчас нашей фигуристке очень требуется поддержка. И представить невозможно, сколько она всего пережила за сутки. И такая поддержка есть. От сборной, тренеров, болельщиков!