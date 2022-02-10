EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Правда.Ру

На победы Валиевой бросили грязную тень: но её все поддержали

Спорт

Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала. 

На победы Валиевой бросили грязную тень: но её все поддержали

Весьма странная история с якобы найденным допингом вызывает чувство брезгливости. Нашу невероятно талантливую юную девочку забросали грязью.

Но мы знаем, что Камила ни в чём не виновата и титул олимпийской чемпионки получила заслуженно. Нет таблеток для гениальности. И всё, что творит россиянка на льду — результат трудолюбия и яркого таланта.

Врядли кто-то верит, что Валиева сама специально принимала какой-то препарат, чтобы улучшить показатели? да и какие показатели? Гибкость? Музыкальность? Координацию?

Таких препаратов не существует. А вот препарат, микроскопическую дозу которого нашли (или нет?) в допинг-пробе, известен — триметазидин и никаких преимуществ он не даёт.

Вопрос, как он у неё оказался? Как могли врачи и тренеры сборной допустить, чтобы в организм девочки попало запрещённое вещество? Очевидно же, что речь идёт о единичном случае.

Сейчас Камила не отстранена от Игр. Но странно, что шум о был поднят после победы российских фигуристов. Дождались, когда спортсменка поразит всех неземным катанием, и атаковали. Не могут смириться, что такое сокровище принадлежит России, или не желают себя чувствовать убого на её фоне?

А Камила Валиева, несмотря на творящееся вокруг, вышла сегодня на тренировку с улыбкой на лице. Она не позволит сломить себя. 

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — уже сказала пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина.

Сейчас нашей фигуристке очень требуется поддержка. И представить невозможно, сколько она всего пережила за сутки. И такая поддержка есть. От сборной, тренеров, болельщиков!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Новости
Климкин заявил, что Макрон хочет "нагнуть" Украину
Дочь Заворотнюк осадила врачей, рассказывающих о болезни её мамы
Глава МИД Британии предупредила о последствиях вторжения РФ на Украину
Курт Волкер не верит в способность Европы "обвалить" Россию
Боевые группы НАТО могут появиться в районе Чёрного моря, заявил Столтенберг
Политолог оценил результаты дипломатического бойкота США Олимпиады в Пекине
В Кремле выразили поддержку Валиевой в ситуации с допинг-скандалом в Пекине
Лавров: встреча с главой МИД Британии Трасс — разговор немого с глухим
Мировые методики лечения онкобольных доступны по полису ОМС
На победы Валиевой бросили грязную тень: но её все поддержали
Популярное
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Любовь Степушова "Коварный Путин": Литва отказалась наблюдать за учениями "Союзная решимость" Любовь Степушова Дмитрий Соколов Боярская месть: почему русские монархи не могли жениться по любви Дмитрий Соколов Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Здоровье
Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Последние материалы
"Коварный Путин": Литва отказалась наблюдать за учениями "Союзная решимость"
Лавров: встреча с главой МИД Британии Трасс — разговор немого с глухим
Мировые методики лечения онкобольных доступны по полису ОМС
На победы Валиевой бросили грязную тень: но её все поддержали
Ургант высмеял "ботаническое" дело против Моргенштерна
В Британии сообщили о напряжённой ситуации на границах Украины
Рудковская назвала слухи о госпитализации Билана полной ерундой
Драма на Олимпиаде: лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды до медали
Туктамышева поддержала Валиеву, заподозренную в употреблении допинга
Боярская месть: почему русские монархи не могли жениться по любви
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников