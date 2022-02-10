Бузова о скандале с допинг-тестом Валиевой: не верю, что мир сошёл с ума

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова поддержала в соцсетях российскую фигуристку Камилу Валиеву, выступающую сейчас на Олимпийских играх в Пекине и оказавшуюся в центре скандала с допинг-тестом.

В своём аккаунте в Instagram звезда написала, что все заявления о допингах и о возможном лишении золотых медалей являются гнусными и возмутительными.

"Таким как ты будут завидовать всегда…Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что ещё возмутительнее — о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошёл с ума. Я верю, искренне верю, что всё будет хорошо", — высказалась она в публикации.

Ранее российская сборная с Валиевой в составе победила в командном турнире на Олимпийских играх, однако потом церемонию награждения перенесли. В СМИ массово стала появляться информация, что это из-за положительного допинг-теста 15-летней россиянки. Допинг-тест нашей фигуристки показал запрещённую субстанцию в микродозе.

Разбирательства продолжаются, и, несмотря на то, что официальных заявлений о судьбе Валиевой на Играх пока не было, она сегодня вышла на тренировку.

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