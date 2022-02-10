"Спекуляция!": МОК прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой

Директор по коммуникациям и руководитель пресс-службы МОК - Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос о ситуации с допинг-тестом фигуристки из сборной России - Камилы Валиевой.

"Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга – это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт", - сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МОК.

А вся информация в СМИ о церемонии награждения - тоже слухи. Необходимо проявить терпение, подытожил Адамс

Российская сборная с Камилой Валиевой в составе победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине в Пекине, однако потом церемонию награждения перенесли. В СМИ потом массово стала появляться информация, что это из-за положительного допинг-теста 15-летней россиянки. Допинг-тест нашей фигуристки показал запрещённую субстанцию в микродозе.

Разбирательства продолжаются, и, несмотря на то, что официальных заявлений о судьбе Камилы на Играх пока не было, она вышла на лёд на сегодняшней тренировке.