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Автор Дмитрий Плотников

"Спекуляция!": МОК прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой

Спорт

Директор по коммуникациям и руководитель пресс-службы МОК - Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос о ситуации с допинг-тестом фигуристки из сборной России - Камилы Валиевой.

"Спекуляция!": МОК прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой

"Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга – это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт", - сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МОК.

А вся информация в СМИ о церемонии награждения - тоже слухи. Необходимо проявить терпение,  подытожил Адамс

Российская сборная с Камилой Валиевой в составе победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине в Пекине, однако потом церемонию награждения перенесли. В СМИ потом массово стала появляться информация, что это из-за положительного допинг-теста 15-летней россиянки. Допинг-тест нашей фигуристки показал запрещённую субстанцию в микродозе.

Разбирательства продолжаются, и, несмотря на то, что официальных заявлений о судьбе Камилы на Играх пока не было, она вышла на лёд на сегодняшней тренировке.

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Автор: Дмитрий Плотников
Темы фигурное катание
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