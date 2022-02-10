Валиева готова к одиночному выступлению в Пекине, несмотря на "допинг-скандал"

Несмотря на события вокруг своей персоны, Камила Валиева вышла на лёд. Тренировочный прокат показал готовность спортсменки выступать в индивидуальном зачёте на Олимпиаде в Пекине.

"Валиева вышла на тренировку, произвела положительное впечатление, Камила Валиева готова выступать в индивидуальном зачёте в женском фигурном катании", — сообщил корреспондент "России 24" из Пекина.

Ранее спортсменку обвинили в приёме допинга перед соревнованиями. В средствах массовой информации начали "повально" распространять сообщение о том, что у фигуристки допинг-тест показал положительный результат. И якобы из-за этого перенесли церемонию награждения. В пресс-службе Международного олимпийского комитета все заявления назвали "спекуляцией", но кто мог "пустить слух", не уточнили.

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