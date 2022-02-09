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Автор Дмитрий Плотников

Губерниев: "Тутберидзе и врачи, какого хрена происходит? Это преступление!"

Спорт

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

Губерниев: "Тутберидзе и врачи, какого хрена происходит? Это преступление!"

"Во-первых, средство, которое было найдено у Валиевой, не является допингом. Оно не ведет к улучшению спортивных результатов. По информации коллег, это была декабрьская проба. И тут у меня возникает несколько вопросов.

Первое обращение у меня к врачам, тренера, Тутберидзе и всему окружению Валиевой: Ребят, это что вообще? Какого хрена происходит? Это похоже на пищевую добавку, которую кто-то по глупости прописал девочке. Это дикий непрофессионализм, это настоящее преступление", — сказал Губерниев в интервью "Спорт Экспрессу".

Дмитрий подчеркнул, что нужно всегда контролировать ситуацию. И почему это не обнаружили сразу, задаётся он вопросом.

Губерниев заявил, что Россия же не могла привезти грязного спортсмена на Олимпийские игры. Журналист в конце беседы выразил надежду, что все обойдется.

Ранее портал Inside the Games (Великобритания) сообщил, что награждение командных соревнований фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой.

Сама Валиева во вторник пропустила тренировку, но никто из представителей российской сборной не прокомментировал отсутствие Камилы.

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Автор: Дмитрий Плотников
Темы дмитрий губерниев
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