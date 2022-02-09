Роднина, Тарасова и Авербух высказались по поводу допинг-теста Валиевой

Известные российские фигуристы и тренеры прокомментировали изданию "Спорт-Экспресс" информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест.

В понедельник, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию заняла первое место на Олимпиаде в Пекине в командном первенстве. Церемония награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине была отложена из-за положительного теста на допинг 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее журналист "Матч ТВ" Сергей Лисин сообщил, что в допинг-тесте одного фигуриста сборной России обнаружены следы употребления марихуаны.

Илья Авербух

"Сначала наркотики, потом Валиева, какой-то бред", — сказал серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Ирина Роднина

"Это больно, если это правда… Очень обидно. Это удар в спину стране и всем спортсменам. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов РФ. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы… О чем она думала?", — заявила депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Алексей Железняков

"… Эта девочка тренируется на моих глазах и вкалывает так, что никому не снилось. При такой работе и таланте ей не нужен никакой допинг. Ни один спортсмен не станет себя закапывать и так рисковать, зная всю ситуацию с допинговыми скандалами и то, что команда России сейчас под микроскопом и жестком давлении со стороны… Я не верю в это, это провокация… По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших спортсменов из колеи", — подчеркнул хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

Инна Гончаренко

"Идёт поток непонятной информации с разных сторон: то это марихуана, то ещё что-то. Такой поток негатива. Такое ощущение, что это должно рассеяться как дым. Это полное недоразумение, тарабарщина какая-то", — отметила заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко.

Татьяна Навка

"... Для меня это явная провокация! Просто открытая! В фигурном катании никакой допинг не поможет выиграть медаль... Однозначно, это спланированная акция против российской команды, это видно. Они обязаны были доложить об этом до начала Олимпийских игр. У нас бы любая девочка была на первом месте. Дай Бог Камиле сил. Она безумно талантливая девочка и ни в чем этом не виновата!", — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

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