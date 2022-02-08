"Да, хочу ещё!": жена Большунова в восторге от победы мужа на Олимпиаде

Анна Большунова, супруга олимпийского чемпиона Пекина в скиатлоне Александра Большунова, поделилась впечатлениями от победы мужа.

Она рассказала в интервью "Спорт-Экспресс", что смотрела "золотую" гонку своего мужа дома, с родителями. А после его победы вся семья, по словам Анны, была "в шоке" от результата Александра.

"Эмоции непередаваемые, мы так долго этого ждали! Саша мне позвонил буквально через 10-15 минут после финиша. Он был в шоке, и я вместе с ним!" — сказала Большунова.

Супруга спортсмена призналась, что после финиша помнит только, как плакала от радости и на вопрос мужа, понравилось ли ей, как сложилась гонка, сказала, что хочет повторения этих незабываемых эмоций.

"Да какие слова, там были в основном слёзы радости… Он меня ещё спросил: "Ну как, тебе понравилось?" Я ответила: "Да, хочу ещё!" — вспомнила Анна Большунова.

Также она объяснила, почему не поехала поддержать мужа в Пекин, хотя всегда это делает. Большунова сказала, что по действующим сейчас правилам ей пришлось бы жить далеко от мужа, и они всё равно не смогли бы видеться. Поэтому она с нетерпением ждёт мужа дома.

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