В сборной РФ по лыжным гонкам с сарказмом ответили на критику Норвегии

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко с иронией отреагировал на критику норвежского журналиста Яна Петтера относительно невозможности участия атлетов из России на Олимпийских играх в Пекине.

Тренер посоветовал всем не читать иностранные СМИ, что скажется на самочувствии исключительно положительно.

"Могу ответить только словами профессора Преображенского: не читайте зарубежной прессы и не общайтесь с идиотами. Вы будете здоровы и будете хорошо себя чувствовать", — цитирует Бородавко РИА Новости.

Таким образом старший тренер российской сборной ответил на слова журналиста из Норвегии Яна Петтера Сальтведта, который выступил против участия спортсменов из России на Играх в Пекине.

"Единственная проблема — Большунова и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде", — написал журналист.

Накануне, 6 февраля, Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне на дистанции 30 км. Другой россиянин, Денис Спицов, завоевал серебро.

Следующий комплект олимпийских наград в этом виде у мужчин будет разыгран 8 февраля. Участники будут бежать спринт свободным стилем.

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