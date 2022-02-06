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Автор Екатерина Широкова

Американская фигуристка признала превосходство Валиевой на Олимпиаде

Спорт

Элементы, которые демонстрирует на льду российская спортсменка Камила Валиева, не каждый сможет повторить, заявила американская фигуристка Карен Чен. По результатам короткой программы, Валиева вывела сборную России на первое место с отрывом от команды США в несколько баллов.

Американская фигуристка признала превосходство Валиевой на Олимпиаде

Как подчеркнула Чен, несмотря на то, что по итогам второго дня соревнований она опустилась с лидирующей позиции на пятое место, её команда довольна результатом.

"Я думаю, мы все можем согласиться в том, что я не могу делать то, что они делают. Так что опять же вопрос, насколько это великолепная команда. Я не думаю об этом слишком много, я здесь, чтобы показать моё катание", — цитирует интервью Чен ТАСС.

Фигуристка отметила, что и сама довольна, какие результаты смогла показать и заявила, что фокусируется на том, что может "контролировать".

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Автор: Екатерина Широкова
Темы сша фигурное катание
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