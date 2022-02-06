Элементы, которые демонстрирует на льду российская спортсменка Камила Валиева, не каждый сможет повторить, заявила американская фигуристка Карен Чен. По результатам короткой программы, Валиева вывела сборную России на первое место с отрывом от команды США в несколько баллов.
Как подчеркнула Чен, несмотря на то, что по итогам второго дня соревнований она опустилась с лидирующей позиции на пятое место, её команда довольна результатом.
"Я думаю, мы все можем согласиться в том, что я не могу делать то, что они делают. Так что опять же вопрос, насколько это великолепная команда. Я не думаю об этом слишком много, я здесь, чтобы показать моё катание", — цитирует интервью Чен ТАСС.
Фигуристка отметила, что и сама довольна, какие результаты смогла показать и заявила, что фокусируется на том, что может "контролировать".
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